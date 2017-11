Continuar a ler

Entre muitos agradecimentos, à imprensa, aos adeptos e aos patrocinadores, Toni Nadal não poupou elogios ao sobrinho. "A minha relação com ele neste mundo do ténis sempre foi atipicamente fácil. Graças à sua educação, paixão e respeito mudei a minha forma de encarar esta profissão. Graças a ele vivi experiências que superaram todos os sonhos que tinha como treinador, viajei para sítios incríveis e conheci pessoas diferentes. Hoje sinto-me valorizado porque a sua figura engrandeceu a minha muito mais do que eu merecia."



Toni Nadal vai passar a concentrar-se na academia de ambos, em Maiorca, e o jogador passará a ser acompanhado no circuito por Carlos Moya, um antigo tenista espanhol que também foi número um mundial. Entre muitos agradecimentos, à imprensa, aos adeptos e aos patrocinadores, Toni Nadal não poupou elogios ao sobrinho. "A minha relação com ele neste mundo do ténis sempre foi atipicamente fácil. Graças à sua educação, paixão e respeito mudei a minha forma de encarar esta profissão. Graças a ele vivi experiências que superaram todos os sonhos que tinha como treinador, viajei para sítios incríveis e conheci pessoas diferentes. Hoje sinto-me valorizado porque a sua figura engrandeceu a minha muito mais do que eu merecia."Toni Nadal vai passar a concentrar-se na academia de ambos, em Maiorca, e o jogador passará a ser acompanhado no circuito por Carlos Moya, um antigo tenista espanhol que também foi número um mundial.

Toni Nadal, tio e treinador Rafael Nadal, escreveu uma longa carta de despedida que foi publicada no El País, colocando um ponto final numa ligação de 27 anos, que resultou na conquista de 75 títulos, 16 deles em torneios do Grand Slam."Dou por concluída uma feliz etapa de 27 anos que se iniciou no dia em que o filho do meu irmão Sebastien entrou no meu court de ténis com apenas três anos. Mas vou continuar vinculado ao ténis porque o meu amor por este desporto mantém-se intacto", escreveu o tio do atual número 1 mundial.