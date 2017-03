Continuar a ler

O melhor tenista português nesse circuito, composto pela quatro provas, receberá um 'wild-card' para o Estoril Open. Como é que é eleito o melhor? Simples. O tenista português que amealhar mais pontos para o ranking ATP no conjunto dos quatro torneios que compõem o Cascais NextGen Tour receberá um convite para o maior evento tenístico que se realiza em Portugal.E se houver um empate? Bem, se houver um empate entre dois ou mais jogadores, o wild-card será dado ao jogador que estiver melhor classificado no ranking ATP, na segunda-feira dia 24 abril, após a 4ª e última etapa."Não há melhor rampa de lançamento. Promovemos o desporto, o profissionalismo, os portugueses, oportunidades para talentos mais novos se desenvolverem e proporcionamos um grande espetáculo de ténis num dos cenários mais bonitos do Mundo, Portugal", assume Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, principal patrocinador do torneio."A organização do Estoril Open fica extremamente contente de poder proporcionar mais quatro semanas de alta competição aos melhores jogadores portugueses, sempre importante no seu crescimento enquanto tenistas, que assim terão hipótese de lutar por um wild-card e prepararem-se adequadamente e para a maior prova de ténis em Portugal", reconhece João Zilhão, diretor do único torneio português pontuável para o ATP tour.25 março a 2 abril - Lisboa Racket Centre1 a 9 abril - Quinta da Marinha Racket Club8 a 15 abril - Clube Ténis Porto14 a 23 abril - Carcavelos Ténis