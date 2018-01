Continuar a ler

Ao todo, são cinco os representantes nacionais e espera-se que a fase de qualificação possa dar boas indicações para ver se alguém fará companhia a João Sousa.



O pupilo de Frederico Marques figura no 57º posto ATP e tem a certeza que não irá defrontar Andy Murray ou Kei Nishikori, ausentes do torneio, apesar de poder defrontar um nome da elite por não ser cabeça-de-série. Sousa já defrontou Andy Murray por 3 vezes em Melbourne e em 2017 foi afastado por um jogador da casa, Jordan Thompson (76º mundial na altura).



João Monteiro foi o último português a garantir a entrada na fase de qualificação do Open da Austrália, que em 2018 assinala a presença recorde de cinco jogadores nacionais, embora só um, João Sousa, tenha entrada direta no quadro principal, com início dia 15, na primeira das quatro etapas dos torneios do Grand Slam.O sorteio do qualifying decorreu na última madrugada e conta com três estreantes em Melbourne: João Domingues (169º), Gonçalo Oliveira (194º) e João Monteiro (251º), que fazem companhia a Gastão Elias (115º), que competiu pela primeira vez no Open australiano na qualificação em 2015 e o ano passado fez a estreia no quadro principal ao perder com o australiano Nick Kyrgios.

Autor: Norberto Santos