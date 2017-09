Continuar a ler

Antes de competirem lado a lado em pares, Roger Federer e Rafa Nadal venceram os seus respetivos encontros de singulares diante de dois dos melhores tenistas americanos da atualidade, ainda que com dificuldades diferentes. Federer arrasou em apenas 68 minutos Sam Querrey, por 6-4 e 6-2, ao passo que Nadal sofreu bastante e teve de puxar dos galões para derrotar Jack Sock, por 6-4, 3-6 e [11-9], impondo-se num emocionante match tie-break.



Depois disso, no 3º encontro de singulares do dia, Nick Kyrgios alcançou dois importantes pontos para a equipa do Mundo, ao bater Tomas Berdych, que joga em 'casa', por 4-6, 7-6(4) e [10-8].

Pela primeira vez na história, Roger Federer e Rafael Nadal partilharam o court sem terem uma rede pelo meio e venceram juntos um encontro de pares para ajudar a Europa a triunfar sobre o Mundo na Laver Cup, em Praga, na Rep. Checa.Roger e Rafa, rivais (mas amigos) de sempre derrotaram os norte-americanos Jack Sock e Sam Querrey por 6-4, 1-6 e [10-5], num duelo em que não faltaram grandes pontos... e muitos sorrisos. "Foi muito especial para nós. É uma sensação inacreditável jogar ao lado do Roger", confessou Nadal no final do encontro. Federer concordou. "Só não o queria deixar mal. Estou feliz."

Autor: José Morgado