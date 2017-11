Continuar a ler

A grande surpresa nas escolhas de Noah é o regresso de Julien Benneteau, 57.º do mundo e sétimo francês no ranking, que esteve em destaque no Masters1000 de Paris, no qual chegou às meias-finais.



Do lado da Bélgica, o capitão Johan Van Herck fez uma convocatória sem surpresas, com David Goffin, oitavo da hierarquia mundial, a liderar uma equipa que tem também Steve Darcis (76.º), Ruben Bemelmans (106.º), Arthur De Greef (174.º) e Joris De Loore (279.º), como reserva.



A França e a Bélgica vão discutir no final de novembro a Taça Davis, com o gaulês Jo-Wilfred Tsonga e David Goffin a serem as figuras das duas seleções, divulgadas esta terça-feira.O capitão francês Yannick Noah convocou seis tenistas, com Jo-Wilfred Tsonga (15.º do mundo) e Lucas Pouille (18.º) a serem as grandes figuras, numa lista em que está também Richard Gasquet (31.º) e os especialistas em pares Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert.

Autor: Lusa