Aos 37 anos, a norte-americana vai discutir pela terceira vez o título no Masters, depois das presenças nas finais de 2008, em que venceu a russa Vera Zvonareva, e 2009, na qual perdeu frente à irmã Serena Williams.



Na final de domingo, Williams vai defrontar Wozniacki, sexta favorita, que se qualificou este sábado pela segunda vez para o jogo decisivo do Masters, ao bater a checa Karolina Pliskova, terceira cabeça de série, por 7-6 (9) e 6-3.



O triunfo de Wozniacki, que disputou a única final da prova em 2010, vai permitir também que a romena Simona Halep termine o ano na liderança do ranking feminino, o que só não aconteceria se Pliskova vencesse o Masters.



A tenista norte-americana Venus Williams apurou-se este sábado para a final do Masters feminino, na qual vai defrontar a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ao vencer a francesa Caroline Garcia nas meias-finais da prova, que decorre em Singapura.Williams, quinta cabeça de série, impôs-se a Garcia, oitava pré-designada, perdeu o primeiro parcial no tie-break, por 7-6 (3), mas impôs-se nos dois seguintes com relativa facilidade, por 6-2 e 6-3, fechando o encontro após duas horas e 32 minutos.

