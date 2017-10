Continuar a ler

Já a tenista espanhola fica pelo caminho, sem hipótese de chegar à liderança do ranking mundial, que pertence atualmente à romena Simona Halep, do grupo vermelho.



A inconsistência da número dois mundial marcou a derrota perante a veterana norte-americana, que recuperou de 3-4 no primeiro set para vencer 7-5, enquanto o segundo foi marcado por três breaks da espanhola, que deixou Williams recuperar e virar o resultado.



No outro jogo do grupo branco, a já apurada Karolina Pliskova, número três do ranking WTA, perdeu com a letã Jelena Ostapenko, sétima jogadora mundial.



A tenista checa, que venceu os dois primeiros jogos, perdeu por 6-3 e 6-1 com a letã de 20 anos, a primeira do seu país a participar no Masters, já sem aspirações de seguir em frente.



A norte-americana Venus Williams, quinta jogadora mundial, venceu esta quinta-feira a espanhola Garbiñe Muguruza, segunda no ranking WTA, e qualificou-se para as meias-finais do Masters, na última jornada do grupo branco.A norte-americana, de 37 anos, bateu a espanhola de 24 em dois sets, por 7-5 e 6-4, avançado para as meias dos Finals do circuito WTA, em Singapura, em uma hora e 43 minutos.

