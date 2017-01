Continuar a ler

Venus Williams, que antes do Open da Austrália esteve afastada dos courts devido a lesões prolongadas, já venceu 21 troféus majors, estando a um do recorde absoluto feminino, na posse da alemã Steffi Graf. A última vez que Venus Williams chegou às meias-finais foi em 2003, o ano em que perdeu a final para a irmã, Serena. "Quero ir mais longe. Não fico feliz só com isto. Mas estou tão feliz de estar nesta posição para ir mais longe", afirmou.

A norte-americana Venus Williams, de 36 anos, qualificou-se esta terça-feira para as meias-finais do Open da Austrália, ao vencer Anastasia Pavlyuchenkova. Venus Williams venceu a russa pelos parciais de 6-4, 7-6 (3), tornando-se a mulher mais velha a chegar às meias-finais do Open da Austrália.Venus Williams chega às meias-finais pela primeira vez em 14 anos, ao conseguir a sua 50.ª vitória da sua carreira no Melbourne Park. "É maravilhoso começar o ano assim", disse Venus Williams.

Autor: Lusa