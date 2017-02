O tenista dominicano Victor Estrella Burgos, 156.º jogador mundial, conquistou este domingo pela terceira vez consecutiva o torneio ATP de Quito, em terra batida, ao bater na final o italiano Paolo Lorenzi.Burgos, que já tinha triunfado em Quito em 2015 e 2016, no que eram as suas únicas conquistas ATP, bateu o 46.º da hierarquia mundial em três sets, pelos parciais de 6-7 (2), 7-5 e 7-6 (6), em duas horas e 33 minutos.O tenista italiano era o terceiro cabeça de série do torneio de Quito.

Autor: Lusa