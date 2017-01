Continuar a ler

Nas meias-finais, o campeão do antigo Portugal Open de 2013, defrontará o vencedor do encontro entre o também suíço Roger Federer, que já venceu quatro edições do Open da Austrália, e o alemão Mischa Zverev, 50.º do mundo e uma das surpresas do major australiano de 2017.



No quadro feminino, está já definida uma meia-final, que irá opor a veterana norte-americana Venus Williams, antiga líder do 'ranking' e atual número 17 do mundo, e a compatriota Coco Vandeweghe, 35.ª da hierarquia.

O tenista suíço Stanislas Wawrinka, quarto do ranking ATP, tornou-se esta terça-feira esta terça-feira no primeiro semifinalista do quadro masculino do Open da Austrália de 2017, primeiro Grand Slam do ano.Wawrinka, que já venceu o Open da Austrália em 2014, garantiu a primeira vaga nas meias-finais depois de vencer o francês Jo-Wilfried Tsonga, 12.º da classificação mundial, em três sets, pelos parciais de 7-6 (2), 6-4 e 6-2, em duas horas e 14 minutos.

Autor: Lusa