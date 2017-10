Garbiñe Muguruza, n.º 2 WTA, e Karolina Pliskova, 3.ª do ranking mundial, entraram este domingo com triunfos convincentes na primeira jornada do Grupo Branco das WTA Finals, em Singapura.

A espanhola, campeã de Wimbledon, derrotou a letã Jelena Ostapenko, vencedora de Roland Garros, por 6-3 e 6-4, num encontro que até poderia ter sido resolvido mais facilmente, uma vez que Muguruza chegou a liderar 6-3 e 5-1, desperdiçando uma chance para fechar no seu serviço.

Continuar a ler

"Não se passou nada de anormal no fim, mas ela simplesmente jogou muito bem. É muito agressiva e procura sempre jogar para as linhas", assumiu a espanhola. No encontro que abriu a competição – reservada às oito melhores tenistas do Mundo –, a checa Karolina Pliskova fez uma das suas melhores exibições em toda temporada para despachar a veteraníssima Venus Williams, nº 5 mundial, por 6-2 e 6-2. Este foi o regresso de Venus Williams ao ‘Masters’, oito anos depois da sua última participação e 18 anos depois... da primeira! Segunda-feira é o dia da jornada inaugural do Grupo Vermelho, com Simona Halep, nº 1 WTA, a defrontar Caroline Garcia (8ª) e Elina Svitolina (4ª) a medir forças com Caroline Wozniacki (6ª). A jornada arranca às 12h30.

Autor: José Morgado