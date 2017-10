Continuar a ler

No outro confronto do dia, a norte-americana Venus Williams, de 37 anos, bateu a ucraniana Jelena Ostapenko, de 20, numa autêntica maratona, por 7-5, 6-7 (3-7) e 7-5, em três horas e 15 minutos. Desta forma, a mais velha das irmãs Williams vai decidir na quinta-feira quem seguirá para as 'meias' frente a Muguruza.



Depois de ter perdido no primeiro encontro do Grupo Branco com Pliskova, Venus Williams estava 'obrigada' a ganhar frente à benjamim do Masters e não fraquejou, afastando definitivamente a campeã de Roland Garros, de 20 anos, das meias-finais.



"Nunca é fácil depois de ter perdido o primeiro encontro, mas foi preciso lutar hoje e continuar a lutar", disse a norte-americana, quinta tenista do ranking WTA.

Karolina Pliskova, número três mundial, é a primeira tenista a apurar-se para as meias-finais do Masters feminino (WTA Finals), em Singapura. Ao vencer a espanhola Garbiñe Muguruza por 6-2 e 6-2, a jogadora checa somou o segundo triunfo em igual número de encontros.Pliskova não precisou de esperar pela última jornada do Grupo Branco para garantir o bilhete de acesso à próxima fase, com a checa a repetir, frente à segunda do ranking WTA, o marcador da vitória sobre Venus Williams na primeira jornada.