Continuar a ler

O selecionador francês, de 57 anos, recebeu o galardão da Taça Davis dedicado à excelência, em reconhecimento pelo seu papel no desenvolvimento na principal competição por seleções do ténis.



O presidente da ITF, David Haggerty, defendeu que Noah sempre mostrou "uma grande capacidade de trabalho em equipa, dedicação e espírito desportivo".



O francês sucede no palmarés deste galardão, instaurado em 2001, ao croata Ivan Ljubicic, atual técnico do suíço Roger Federer.



Como tenista, Noah integrou a equipa francesa que, em 1982, jogou a final da Taça Davis frente aos Estados Unidos, e alcançou o seu maior êxito individual no ano seguinte, quando conquistou o título em Roland Garros.



Já retirado, conduziu os franceses ao primeiro título na Taça Davis, em 1991, repetindo a façanha em 1996.



No ano seguinte, capitaneou a seleção feminina na primeira vitória francesa na Fed Cup. O selecionador francês, de 57 anos, recebeu o galardão da Taça Davis dedicado à excelência, em reconhecimento pelo seu papel no desenvolvimento na principal competição por seleções do ténis.O presidente da ITF, David Haggerty, defendeu que Noah sempre mostrou "uma grande capacidade de trabalho em equipa, dedicação e espírito desportivo".O francês sucede no palmarés deste galardão, instaurado em 2001, ao croata Ivan Ljubicic, atual técnico do suíço Roger Federer.Como tenista, Noah integrou a equipa francesa que, em 1982, jogou a final da Taça Davis frente aos Estados Unidos, e alcançou o seu maior êxito individual no ano seguinte, quando conquistou o título em Roland Garros.Já retirado, conduziu os franceses ao primeiro título na Taça Davis, em 1991, repetindo a façanha em 1996.No ano seguinte, capitaneou a seleção feminina na primeira vitória francesa na Fed Cup.

O capitão da França na Taça Davis, Yannick Noah, foi esta quinta-feira distinguido pela Federação Internacional de Ténis (ITF) pela sua contribuição como jogador e selecionador no desenvolvimento da competição."Participar na Taça Davis como tenista e como capitão foi um dos grandes privilégios que a minha carreira no ténis me ofereceu. Guardo recordações muito especiais", reconheceu o carismático ex-tenista francês em Lille, cidade onde a França vai lutar com a Bélgica pela Saladeira de prata, entre sexta-feira e domingo.