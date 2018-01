Decididamente, o melhor tenista português de sempre não tem sido bafejado pela sorte em torneios do Grand Slam e à entrada de 2018 volta a acontecer a mesma situação desde 2013: João Sousa vai defrontar um top 10 em Melbourne, no caso o croata Marin Cilic (6º ATP), depois de ter afastado o qualifier alemão Dustin Brown (128º) de entrada pelos parciais de 6-4, 6-3, 4-6, 6-7 (4) e 6-1, ao fim de 2h51.

É a 10.ª vez que o vimaranense, de 28 anos, esta semana situado na 70ª posição mundial (baixou 11 lugares) tem como adversário um membro do top 10. Não é nenhuma novidade, a não ser o facto de o duelo com Cilic ser uma estreia em majors com o croata a ter vantagem nos confrontos diretos (3-0).

Os astros parecem não querer nada com o português, mas essa situação não deixa de ser ao mesmo tempo um desafio para João Sousa jogar de forma mais desinibida frente a um antigo vencedor do US Open (2014) e detentor de 17 títulos na carreira. Pelo menos, João Sousa sente-se satisfeito com a primeira vitória em Melbourne face a Dustin Brown, que lhe vencera em Wimbledon em 2017. "Estive bastante bem, sólido, e fiz pouco erros não forçados. Creio que servi muito bem e fiz um excelente encontro", comentou Sousa, citado pela sua assessoria de imprensa. O português, que voltou a ganhar na estreia em Melbourne, tal como aconteceu em 2013, 2015 e 2016, não deixou de tecer alguns elogios para o seu adversário: "É um jogador difícil neste tipo de superfícies e que vinha com algum ritmo do qualifying. Estou muito contente com esta vitória", afirmou o vimaranense. Marin Cilic é apenas um ano mais velho que Sousa e ontem passou por algumas dificuldades para afastar o canadiano Vasek Pospisil. Interessante ver até que ponto João Sousa pode criar embaraços ao jogador croata, cujo perfil foi analisado pelo técnico Frederico Marques: "Gosta de servir e responder forte para comandar o jogo. Vamos planificar a nossa tática, querendo impor um jogo agressivo de forma a que o João possa obrigar o adversário a movimentar-se e não ter posições bem apoiadas", disse o treinador de João Sousa.

Autor: Norberto Santos