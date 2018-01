Continuar a ler

"Naquele momento, pensei que tinha um pé fora do torneio. Ela serviu uma boa primeira bola junto ao T, que saiu fora por pouco. E aí tive a minha oportunidade", disse a dinamarquesa.



A letã Jelena Ostapenko, sétima cabeça de série e vencedora de Roland Garros em 2017, venceu a chinesa Yingying Duan e qualificou-se pela segunda vez para a terceira ronda, na qual está também a ucraniana Elina Svitolina, quarta pré-designada.



As principais surpresas do dia foram as eliminações da alemã Julia Goerges, 12.ª cabeça de série, e da russa Anastasia Pavlyuchenkova, 15.ª, perante a francesa Alizé Cornet e a ucraniana Kateryna Bondarenko, respetivamente. "Naquele momento, pensei que tinha um pé fora do torneio. Ela serviu uma boa primeira bola junto ao T, que saiu fora por pouco. E aí tive a minha oportunidade", disse a dinamarquesa.A letã Jelena Ostapenko, sétima cabeça de série e vencedora de Roland Garros em 2017, venceu a chinesa Yingying Duan e qualificou-se pela segunda vez para a terceira ronda, na qual está também a ucraniana Elina Svitolina, quarta pré-designada.As principais surpresas do dia foram as eliminações da alemã Julia Goerges, 12.ª cabeça de série, e da russa Anastasia Pavlyuchenkova, 15.ª, perante a francesa Alizé Cornet e a ucraniana Kateryna Bondarenko, respetivamente.

A dinamarquesa Caroline Wozniacki, número dois mundial, esteve perto de ser eliminada e salvou dois pontos de encontro, quando perdia por 5-1 no terceiro 'set' frente à croata Jana Fett, 119.ª.Ainda à procura do primeiro triunfo em 'majors', Wozniacki, duas vezes finalista do Open dos Estados Unidos, venceu os últimos seis jogos do encontro e seguiu em frente com um resultado de 3-6, 6-2 e 7-5.