Sete meses depois da anticlimática final de Wimbledon, na qual Roger Federer arrasou por completo Marin Cilic rumo ao seu 19º título do Grand Slam, os dois voltam a defrontar-se hoje, a partir das 8h30, em Melbourne Park, com mais história em jogo.

Federer, de 36 anos, procura tornar-se no primeiro homem de sempre a conquistar 20 títulos do Grand Slam em singulares, um feito apenas alcançado por três senhoras: Margaret Court (24), Serena Williams (23) e Steffi Graf (22). "O Cilic já ganhou um Grand Slam [o US Open em 2014] e por essa razão acredita que pode voltar a fazê-lo. E com razão. Ele sabe que pode jogar a grande nível nos grandes momentos e já me derrotou no passado, precisamente nesse US Open", confessou o suíço, que pode colocar-se a apenas 155 pontos de Rafael Nadal no topo do ranking ATP em caso de triunfo na final de hoje.

Marin Cilic não está disposto a facilitar a tarefa de Federer e quer fazer melhor figura do que em Wimbledon, onde atuou com problemas físicos. "A má experiência da final de Wimbledon vai ajudar a manter-me focado no que realmente interessa. Não olho para o encontro com o Roger a pensar numa desforra. Para mim é ótimo estar em mais uma final de Grand Slam porque voltei a colocar-me em posição de conquistar um grande título, o que é fundamental. Estou muito entusiasmado para o que falta da temporada depois deste começo", confessou o croata de 28 anos, que vai subir ao 3º posto da hierarquia mundial, um novo recorde pessoal, já amanhã. Juntos nas férias A final entre Federer e Cilic marca também um curioso reencontro entre os dois, que treinaram juntos de forma inesperada... durante a semana de férias que gozaram num resort paradisíaco das Maldivas. "Foi hilariante. Estava nas Maldivas e andava à procura de um parceiro para bater umas bolas. Até que encontrei o Marin!", confessou Federer sobre esse momento. Cilic partilhou ontem uma foto desse treino no Instagram. "Um brinde à nossa final", escreveu.

Autor: José Morgado