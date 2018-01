Continuar a ler

"O que pode ter feito a diferença é que eu continuei mais ofensivo do que ele, mas talvez também por ter protegido melhor o meu serviço. O segundo 'set' foi renhido, assim como o encontro, e até podíamos ter ido a 'tie-break' e aí nunca se sabe o que acontece, pelo que tive de manter a concentração", referiu Federer, após deixar o quadro masculino sem franceses na segunda semana de um Grand Slam, o que ocorre pela primeira vez desde o Open da Austrália de 2015.O suíço, que procura o seu sexto título na Austrália, vai disputar uma vaga nos quartos de final frente a uma das surpresas do torneio, o húngaro Marton Fucsovics, 80.º do 'ranking' mundial, que bateu o argentino Nicolas Kicker, por 6-3, 6-3 e 6-2, após uma hora e 58 minutos.Fucsovics é o primeiro húngaro que chega a esta fase num 'major' desde o feito de Balazs Taroczy em 1984, em Roland Garros.Antes, Djokovic, 14.º cabeça de série, impôs-se em duas horas e 21 minutos a Ramos, por 6-2, 6-3 e 6-3, confirmando a sua recuperação, depois de um longo período de paragem desde julho de 2017, devido a uma lesão no cotovelo direito."Não foi fácil, tive de lutar para ganhar os pontos porque ele conseguiu muitas bolas, mas estou contente com o meu nível de jogo", referiu o sérvio.O seis vezes campeão na Austrália vai agora enfrentar o sul-coreano Hyeon Chung, 58.º do mundo, que hoje surpreendeu o alemão Alexander Zverev, quarto cabeça de série, por 5-7, 7-6, 2-6, 6-3 e 6-0, em três horas e 25 minutos.Outros embates nos oitavos de final vão opor o checo Tomas Berdych, que se impôs com autoridade ao argentino Juan Martín del Potro (6-3, 6-3 e 6-2), ao italiano Fabio Fognini, que derrotou o francês Julien Benneteau (3-6, 6-2, 6-1, 4-6 e 6-3), e o austríaco Dominic Thiem, 'carrasco' do também francês Adrian Mannarino (6-4, 6-2 e 7-), ao norte-americano Tennys Sandgren, vencedor do encontro com o alemão Maximilian Marterer (7-5, 3-6, 5-7 e 6-7 [7-5]).