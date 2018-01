Continuar a ler

"Não sei como ganhei hoje. Estou orgulhoso por ter voltado a jogar com o Novak e feliz por voltar a vê-lo no circuito. Quando era jovem, eu tentava imitar o Novak, porque ele era o meu ídolo", afirmou Chung.



Para Chung, esta está a ser a sua melhor prestação num 'major', uma vez que apenas tinha chegado uma vez à terceira ronda, em Roland Garros no último ano.



O norte-americano Tennys Sandgren, 97.º do mundo, e próximo adversário de Chung, também está a ter um Open da Austrália de sonho, depois de afastar o austríaco Dominic Thiem, quinto cabeça de série, por 6-2, 4-6, 7-6 (7-4), 6-7 (7-9) e 6-3, ao fim de três horas e 54 minutos.



Sem competir desde Wimbledon, em julho de 2017, devido a um problema no cotovelo, Djokovic, atualmente no 14.º lugar da hierarquia mundial, foi eliminado esta segunda-feira pelo sul-coreano Hyeon Chung , 59.º do ranking, por 7-6 (7-4), 7-5 e 7-6 (7-3), em três horas e 22 minutos.Os dois tenistas só se tinham encontrado uma vez na carreira, também no Open da Austrália, em 2016, com vitória para o sérvio, num ano em que viria a conquistar o seu sexto título em Melbourne.

Autor: Lusa