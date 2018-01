Continuar a ler

O alemão bateu o argentino Guido Andreozzi (201.º), o chinês Di Wu (248.º) e o norte-americano Stefan Kozlov (166.º), todos por 2-1.



O português e Dustin Brown defrontaram-se apenas uma vez, no último ano em Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam, com o alemão a vencer por 3-6, 7-6 (7-5), 6-4 e 6-4.



O encontro de estreia do tenista vimaranense em Melbourne está agendado para segunda-feira (5h00 em Lisboa), dia de arranque do quadro principal. O alemão bateu o argentino Guido Andreozzi (201.º), o chinês Di Wu (248.º) e o norte-americano Stefan Kozlov (166.º), todos por 2-1.O português e Dustin Brown defrontaram-se apenas uma vez, no último ano em Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam, com o alemão a vencer por 3-6, 7-6 (7-5), 6-4 e 6-4.O encontro de estreia do tenista vimaranense em Melbourne está agendado para segunda-feira (5h00 em Lisboa), dia de arranque do quadro principal.

O tenista João Sousa, o único português no quadro principal do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam, defrontará na primeira ronda o alemão Dustin Brown.João Sousa, 59.º do 'ranking' ATP, encontra um adversário proveniente do 'qualifying', com Brown, 126.º do mundo, a afastar três jogadores, sempre em três 'sets', para garantir um lugar na elite do ténis mundial.

Autor: Lusa