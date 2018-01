Continuar a ler

Na próxima ronda, Nadal vai encontrar o bósnio Damir Dzumhur, 28.º cabeça de série, e que hoje venceu o australiano John Millman.Tarefa muito complicada teve o búlgaro Grigor Dimitrov, terceiro pré-designado e semifinalista em 2017, que precisou de cinco 'sets' para afastar o norte-americano Mackenzie McDonald, 178.º do mundo, por 4-6, 6-2, 6-4, 0-6 e 8-6, em três horas e 25 minutos.Os dois finalistas do Estoril Open também seguiram em frente, com o espanhol Pablo Carreno-Busta, 10.º cabeça de série, a beneficiar da desistência do francês Gilles Simon no segundo 'set', enquanto o luxemburguês Gilles Muller, 23.º, afastou o tunisino Malek Jaziri.Na terceira ronda está igualmente o australiano Nick Kyrgios, 17.º pré-designado, que continua em prova, apesar de se ter queixado muito do ruído do microfone do árbitro, assim como o francês Jo-Wilfred Tsonga, 15.º, que ultrapassou uma maratona de três horas e 37 minutos frente ao canadiano Denis Shapovalov.