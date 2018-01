Continuar a ler

A mais velha das irmãs Williams, de 37 anos, perdeu com a suíça Belinda Bencic, 78.ª da hierarquia, por 6-3 e 7-5.A compatriota Sloane Stephens, 13.ª pré-designada e campeã em título do Open dos Estados Unidos, conheceu sorte idêntica, frente à chinesa Zhang Shuai, que se impôs em três sets, por 2-6, 7-6 (7-2) e 6-2, enquanto CoCo Vandeweghe, 10.ª, não resistiu à húngara Timea Babos, vencedora pelos parciais de 7-6 (7-4) e 6-2.A 'hecatombe' não se resumiu ao setor feminino: Sock, o tenista norte-americano com melhor estatuto na prova - oitavo -, mas que nunca passou da terceira eliminatória em Melbourne, foi batido pelo japonês Yuichi Sugita, por 6-1, 7-6 (7-4), 5-7 e 6-3.Também John Isner, 16.º cabeça de série, foi surpreendido, ao perder com o australiano Matthew Ebden, por 6-4, 3-6, 6-3 e 6-3, num dia em que também o sul-africano Kevin Anderson, 11.º, 'caiu', batido pelo britânico Kyle Edmund, por 6-7 (4-7), 6-3, 3-6, 6-3 e 6-4.Quem evitou qualquer surpresa foi Rafael Nadal, número um mundial e finalista vencido em 2017, que 'despachou' com grande facilidade o dominicano Victor Estrella Burgos, por triplo 6-1.Nadal, que no ano passado perdeu a terceira final na Austrália, ante o suíço Roger Federer, precisou de apenas uma hora e 38 minutos para 'despachar' Burgos, 79.º classificado do ranking, mantendo-se na corrida por um segundo título, depois do sucesso absoluto em 2009."Este jogo foi uma boa notícia para mim, quero aproveitar todos os momentos aqui", afirmou o maiorquino, que tem tido vários problemas físicos nos últimos meses.O búlgaro Grigor Dimitrov, o croata Marin Cilic e o espanhol Pablo Carreño Busta, atual campeão do Estoril Open, confirmaram o favoritismo frente ao austríaco Dennis Novak, ao canadiano Vasek Pospisil e ao australiano Jason Kubler, respetivamente.Cilic, sexto cabeça de série, será o adversário do português João Sousa, 70.º do 'ranking' mundial de ténis e que venceu o alemão Dustin Brown, 126.º da hierarquia, por 6-4, 6-3, 4-6, 6-7 (4-7) e 6-1.João Sousa, o único português no quadro principal do primeiro torneio do Grand Slam, precisou de duas horas e 52 minutos para afastar Brown, que vinha da fase de qualificação.A dinamarquesa Caroline Wozniacki, segunda do ranking mundial, bateu a romena Mihaela Buzarnescu, por 6-2 e 6-3, e a letã Jelena Ostapenko, campeã em título de Roland Garros, superou a italiana Francesca Schiavone, por 6-1 e 6-4.Também em frente seguiu a ucraniana Elina Svitolina, quarta pré-designada, que afastou a sérvia Ivana Jorovic, por 6-3 e 6-2.