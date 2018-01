Arranca esta segunda-feira o primeiro grande torneio de 2018, o Open da Austrália, que tem em Roger Federer, de 36 anos, o principal favorito.

O suíço, cinco vezes campeão em Melbourne, a última das quais no ano passado, vai defrontar amanhã na primeira ronda o esloveno Aljaz Bedene, 51º do ranking ATP, e passou pela sala de imprensa para assumir o seu estatuto, mas sem colocar demasiado pressão nos seus próprios ombros. "Tenho de ter calma. Com a idade sei que não tenho tantas chances porque ninguém com 36 anos deveria ser considerado favorito para estes torneios do Grand Slam. Este ano espero vencer as primeiras rondas e começar a ganhar o ritmo. No ano passado não, apenas pensava ‘vamos ver o que é que isto pode dar’ e acabei por sair campeão", confessou o helvético.

Federer aponta ainda o nome dos outros favoritos. "O Rafa Nadal, porque é o número um do Mundo e teve uma grande época em 2017, e o Novak Djokovic, pelos seis títulos que tem aqui, têm de ser considerados favoritos". Tomic de novo polémico A grande história da jornada de ontem, a última reservada à fase de qualificação, teve como protagonista o australiano Bernard Tomic, ex-top 20 e atualmente fora dos 140 primeiros, que falhou a entrada no quadro principal após perder na última ronda do ‘qualy’. Depois de perder frente a Lorenzo Sonego por 6-1, 6-7(5) e 6-4, Tomic voltou a ser polémico. "O que vou fazer agora? Contar os meus milhões. É só isso que sei fazer. Tentem lá ganhar 13 ou 14 milhões como eu já fiz e depois falamos. Boa sorte com isso"! Estrella Burgos promete... despir-se Victor Estrella Burgos, o dominicano de 38 anos que é o adversário de Rafael Nadal na primeira ronda do Open da Austrália (hoje, às 8h30) fez uma promessa surpreende sobre o seu duelo frente ao maiorquino. "Se ganhar ao Nadal tiro toda a roupa no court, só fico com os calções. Vou tirar a camisola, as meias e os ténis. Vou para o balneário unicamente com os calções!"

Autor: José Morgado