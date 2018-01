Continuar a ler

Nunca uma dupla húngara e francesa havia triunfado no Open da Austrália, que é disputado em Melbourne.



Babos e Mladenovic já tinha jogado juntas, mas este foi o primeiro torneio que fizeram desde o Masters de 2015.



A húngara Timea Babos e a francesa Kristina Mladenovic sagraram-se esta sexta-feira campeãs de pares femininos do Open da Austrália, ao vencerem as russas Ekaterina Makarova e Elena Vesnina pelos parciais de 6-4 e 6-3.Mladenovic somou o segundo título do Grand Slam nesta variante, após o triunfo na edição 2016 de Roland Garros ao lado da compatriota Caroline Garcia, e Babos o primeiro.

Autor: Lusa