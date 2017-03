Continuar a ler

"Todos os anos há a prova de estafetas mistas integrada numa etapa do Mundial. Nunca participámos porque não tínhamos uma equipa competitiva. Agora temos, vamos apostar nisso também e há, como já referi, grandes possibilidades de este formato fazer parte de Tóquio’2020", acrescentou Barruncho.



Para já, o quarteto em questão tem já garantida a participação no Campeonato da Europa de clubes, que vai ter lugar em julho, Banyoles, nos arredores de Barcelona, onde vai competir de águia do peito. O Benfica garantiu o lugar ao vencer precisamente o Nacional em Altura, numa prova que marcou, ainda que num formato diferente, o regresso de Vanessa Fernandes à modalidade, após seis anos de ausência.



A Federação de Triatlo de Portugal (FTP) quer aproveitar as qualidades dos seus melhores atletas para alcançar resultados de excelência, não só no plano individual, mas também como equipa. Vem isto a propósito o facto de um quarteto de elite ter dominado o Campeonato Nacional de estafetas mistas realizado em Altura, Algarve.Um quarteto composto por Vanessa Fernandes, Melanie Santos, João Pereira e João Silva. "Caso esta prova venha a fazer parte do programa olímpico, e está a ser ponderado isso, vamos naturalmente tentar o apuramento", disse-nos Lino Barruncho, treinador dos quatro atletas e elemento do corpo técnico da FTP.

