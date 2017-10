Continuar a ler

Em Melilla, venceu o belga Jelle Geens (1:51.16 horas), com o francês Raphael Montoya em segundo e Uxío Abuín.



Pedro Gaspar, em 19.º, foi o melhor português na classificação final.



Na elite feminina, triunfou a checa Vendula Frintova (2:05.01), enquanto a russa Anastasia Abrosimova foi segunda e a belga Claire Michel terceira. A portuguesa Andreia Ferrun chegou em 15.ª.



A prova consistiu de um segmento de quilómetro e meio a nadar, outro de 40 quilómetros de ciclismo e finalmente uma corrida pedestre de 10 km, entre a praia e a cidade de Melilla.

O olímpico João Pereira foi este domingo um dos desistentes na prova final da Taça da Europa de triatlo de Melilla, não chegando a concluir o segmento de bicicleta, após ter passado em terceiro no de natação.A prova de Melilla (cidade espanhola em Marrocos) não impediu que João Pereira ficasse no pódio final da Taça da Europa, ocupando o terceiro lugar do pódio atrás do espanhol Uxío Abuín e do azeri Rostislav Pevtsov.

