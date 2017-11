Continuar a ler

João Pereira referiu que "os planos de preparação mudaram um pouco" e admitiu que os atletas sentem que "existe um maior investimento por parte do Instituto Português do Desporto e Juventude".O atleta falava à margem da apresentação do Grande Prémio de Natal, a disputar em Lisboa em 10 de dezembro, na qual vai participar sem a pressão de querer ganhar. "É uma prova que calha no início da época, da qual gosto bastante. Vencer não é um objetivo, tenho o prazer de gozar a prova, porque não é a minha modalidade", afirmou.João Pereira é um dos atletas que vai representar o Benfica na 60.ª edição da prova, que se disputa numa distância de 10 quilómetros, juntamente com nomes como Rui Silva, Paulo Guerra, Hermano FerreiraO triatleta, quinto classificado nos Jogos Olímpicos Rio'2016, anunciou em 7 de novembro o fim da parceria com o treinador Lino Barruncho, continuando a trabalhar enquadrado na estrutura técnica da Federação Portuguesa de Triatlo.João Pereira sagrou-se campeão europeu de triatlo em 17 de junho passado, e uma semana depois conquistou também o título europeu de triatlo na distância sprint.