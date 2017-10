O olímpico João Pereira compete amanhã em Melila, Espanha, na finalíssima da Taça da Europa... com os olhos postos no primeiro lugar do ranking europeu. O triatleta do Benfica, 5º no Rio’2016, confessou ao nosso jornal que "gostaria de fazer o pleno este ano na Europa", ou seja, juntar o triunfo no ranking aos títulos europeus de sprint, distância olímpica e de estafetas por equipas (este pelo Benfica, onde competiu com Miguel Arraiolos, Melanie Santos e Vanessa Fernandes).

"Basta eu conseguir o top 5 nesta prova para ser primeiro no ranking, mas gostaria também de vencer, era a cereja no topo do bolo para terminar a época da melhor maneira", frisou João Pereira, que parte na liderança do ranking europeu com 220 pontos de vantagem para o francês Raphael Montoya. Pedro Gaspar é o outro português a marcar presença na prova espanhola.

Continuar a ler

Três nos EUA Entretanto, nos Estados Unidos, competem este fim de semana três outros portugueses na Taça do Mundo de Sarasota, onde estarão acompanhados pelo técnico Lino Barruncho. Na prova feminina, a disputar hoje, vai estar Melanie Santos, vice-campeã do Mundo sub-23 a 16 de setembro, em Roterdão, sendo que amanhã, na competição masculina, competem Miguel Arraiolos e Alexandre Nobre.

Autor: Ana Paula Marques