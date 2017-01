Continuar a ler

Não é a primeira vez, de resto, que o triatleta da Benedita opta por um treinador estrangeiro. Em 2014, esteve vários meses na Nova Zelândia a trabalhar com o canadiano Joel Filliol.



Início da época



João Silva, um dos olímpicos em Londres’2012 (9º) e Rio’2016 (35º), vai ser orientado por três técnicos este ano, situação que não é no entanto novidade, já que o triatleta do Benfica optou por este tipo de enquadramento técnico no último ano. A novidade é, sim, que um dos treinadores com quem trabalhará em 2017 é Lino Barruncho, responsável pelo CAR de triatlo do Jamor, e da qual fazem parte, de resto, os outros atletas que estiveram nos Jogos Olímpicos do ano passado: João Pereira e Miguel Arraiolos, aos quais se junta ainda Melanie Santos. Todos têm também a curiosidade de serem, tal como Silva, do Benfica.Os outros treinadores que orientarão João Silva pelo menos este ano transitam da época passada: o luxemburguês Dan Loreng e o o professor Paulo Colaço, este último com a sua base instalada no norte do país.

Autor: Ana Paula Marques