A portuguesa Melanie Santos abandonou este sábado, após o segmento da natação, a Taça do Mundo de triatlo de Sarasota, nos Estados Unidos, numa prova ganha pela japonesa Juri Ide.A vice-campeã do mundo de triatlo em sub-23 foi uma das desistentes da prova em que Ide se impôs, em 2:04.21 horas, batendo a norte-americana Chelsea Sodaro, em 57 segundos, e a austríaca Julia Hauser, em 1.10 minutos.No domingo, entram em prova Miguel Arraiolos e Alexandre Nobre, na prova de elite masculina, marcada para as 14h30 locais (19h30 em Lisboa).

Autor: Lusa