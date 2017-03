Melanie Santos não teve a estreia desejada na temporada de 2017, ao abandonar esta sexta-feira a primeira prova das World Series (Mundial), em Abu Dhabi. A triatleta do Benfica desistiu no segmento de ciclismo, numa altura em que, de acordo com o seu treinador Lino Barruncho, "estava já sem força, aliado a erros táticos na bicicleta".A prova teve um final emocionante, com a neozelandesa Andrea Hewitt a bater mesmo em cima da meta a britânica Jodie Stimpson.Sábado é a vez da prova masculina com cinco portugueses: João Pereira, João Silva, Miguel Arraiolos, Filipe Azevedo e David Luís.