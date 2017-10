O português Miguel Arraiolos terminou este domingo no 26.º lugar a Taça do Mundo de Sarasota, nos Estados Unidos, que teve como vencedor o mexicano Rodrigo González.Alexandre Nobre, o outro triatleta português presente numa das últimas grandes competições de 2017, terminou no 31.º posto, alguns furos atrás do olímpico Miguel Arraiolos.O belga Marten Van Riel e o norte-americano Kevin McDowell, que cortaram a meta na segunda e terceira posições, respetivamente, ladearam o mexicano Rodrigo González no pódio.

Autor: Lusa