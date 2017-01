Continuar a ler

À margem da tomada de posse da nova direção, que decorreu na sede do Comité Olímpico de Portugal, em Lisboa, Vasco Rodrigues enumerou as metas traçadas para o quatros anos de mandato, com o objetivo de fazer o triatlo crescer."Para o futuro, e face à massa crítica que existe, está na altura de passarmos a bola aos nossos parceiros. Falo, principalmente, dos clubes, outros organizadores, imprensa, restabelecer uma série de parcerias, tendo em vista patrocínios. No fundo, deixarmos de ser 20 e passarmos a ser 2.000, como somos agora", reiterou.Vasco Rodrigues afirmou que os triatletas João Silva, João Pereira e Miguel Arraiolos serão a maior aposta para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, salientando a importância de trabalhar mais no triatlo feminino."Os atletas que nos representaram nos Jogos [Olímpicos do Rio] vão continuar e são, obviamente, dos melhores atletas que temos. Dificilmente teremos melhores atletas em 2020 e o certo é que não podemos chegar a 2020 sem termos substitutos para o lugar. O que precisamos é de garantir três, quatro, cinco atletas a disputar a qualificação olímpica e apostar no triatlo feminino", explicou.A terminar, o dirigente assegurou que, "além do projeto Tóquio2020, é preciso começar já a preparar os miúdos de enorme potencial para os Jogos Olímpicos de 2024".