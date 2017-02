Continuar a ler

Tal como o nosso jornal adiantou a semana passada, Vanessa Fernandes faz parte da start list da prova inaugural das World Series, em Abu Dhabi, tal como Melanie Santos. "Estava tudo a correr bem, dentro do previsto, mas sofreu um toque numa anca que pode comprometer a sua ida", disse-nos uma fonte próxima da vice-campeã olímpica em Pequim’2008.



Se não se confirmar a ida ao Médio Oriente, o regresso de Vanessa ficará adiado por mais uma ou duas semanas. Caso então não vá a Abu Dhabi, a primeira prova que a atleta de Perosinho, 31 anos, fará desde que fez a última em 2011 poderá ser em Vila Real de Santo António (11 de março) ou uma semana depois, em Altura. Ambas na distância de sprint.



Ainda não é certo que Vanessa Fernandes fará o seu regresso ao triatlo no dia 4 de março em Abu Dhabi, primeira prova das World Series. Uma lesão na anca tem impedido a atleta do Benfica de prosseguir com o programa de treinos. Mas uma coisa parece certa. Seja nesta prova ou um pouco mais tarde, a filha de Venceslau Fernandes está decidida a que seja desta o seu regresso à modalidade que a tornou numa desportista de eleição.Ao que Record apurou, Vanessa Fernandes tem previsto dar uma conferência de imprensa na próxima segunda-feira para anunciar o que há muito se vem perspetivando, a sua volta ao triatlo. A cerimónia está a ser organizada por ela, e deverá contar com a família, nomeadamente o pai. É provável também que estejam representantes do seu clube, o Benfica, da Federação, bem como colegas com quem tem treinado desde que interiorizou este seu regresso, e claro o treinador que a está a orientar, Lino Barruncho.

Autor: Ana Paula Marques