Problemas de saúde afastaram Vanessa Fernandes da competição durante vários anos, mas conseguiu estar nos Jogos Olímpicos Rio'2016, como suplente da prova de maratona.Na sua primeira maratona, em Valência, em novembro de 2015, a atleta do Benfica conseguiu mínimos, com tempo de 2:31.26 horas.O anúncio do regresso de Vanessa Fernandes vai acontecer na segunda-feira, às 12 horas, numa conferência de imprensa na Quinta da Marinha, em Cascais, onde vai igualmente apresentar a equipa que a vai acompanhar na caminhada até Tóquio'2020.