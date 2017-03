Continuar a ler

Cada elemento cumpriu um percurso 'super-sprint' (300 metros a nadar, oito quilómetros de bicicleta e dois a correr), no qual Vanessa Fernandes, a terceira a entrar em prova pelos 'encarnados', gastou 29.05 minutos, menos 27 segundos do que Andreia Ferrum (Olímpico de Oeiras) e menos 47 do que Melanie Santos, no primeiro segmento pelo Benfica.



"Foi a forma perfeita para regressar à competição, em Portugal, com a camisola do Benfica e numa prova por equipas. Este é o meu mundo e, quando não vacilo, acabo por superar-me", afirmou Vanessa Fernandes, citada pela sua assessoria de comunicação.



Vanessa Fernandes voltou a este domingo a competir em triatlo, após seis anos de interregno, conseguindo o melhor registo entre as mulheres no campeonato nacional de estafetas, ajudando ao triunfo do Benfica, em Altura, concelho de Castro Marim.Vanessa Fernandes, vice-campeã olímpica em 2008, e Melanie Santos fizeram equipa com os olímpicos João Silva e João Pereira, concluindo a prova em 1:48.52 horas, menos 4.27 minutos do que o Olímpico de Oeiras, segundo classificado, e menos 4.29 do que o Sporting, terceiro.

Autor: Lusa