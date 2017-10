Continuar a ler

"Uma das opções da nossa rota era enviar as embarcações para este, através do estreito de Bonifácio, dando a volta por Sardenha e, a partir daí, para Gibraltar e navegando diretamente para Lisboa", disse Lawrence.O diretor acabou por decidir que os barcos, com destino a Lisboa, passassem por Porto Santo."Existe uma perspetiva meteorológica variada para a navegação bastante complexa no Atlântico, que apresentará alguns desafios para as tripulações e esperamos que elas cheguem a Lisboa cerca de uma semana depois", disse o diretor da regata.A prova conta com a participação de três portugueses, Francisco Pinheiro de Melo e Bernardo Freitas, que fazem parte da equipa Clean Seas, e António Fontes, que pertence à tripulação da Sun Hung Kai/Scallywag.A etapa inicia-se no domingo de 22 de outubro, às 14 horas, e as sete equipas em prova, depois de uma volta entre boias, em Alicante, vão cruzar a linha de partida e dirigir-se para o estreito de Gibraltar.Depois de atravessarem o estreito, a frota vai viajar cerca de 1.100 quilómetros em direção a Porto Santo terminando a primeira etapa em Lisboa.A VOR é a mais antiga e conhecida regata à volta do mundo, com escalas, que se realiza a cada três anos.