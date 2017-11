Continuar a ler

A bordo da embarcação portuguesa Turn the Tide on Plastic no trajeto até à Praça do Comércio, que antecedeu a partida da regata para a tirada de cinco mil milhas náuticas (cerca de 9.200 quilómetros) até à Cidade do Cabo, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, saudou o "momento único"."Foi excelente fazer esta entrada no Tejo com as embarcações já em regata e depois a passagem pelo Terreiro do Paço para a saída do rio é um momento único. Ver Lisboa a partir do Tejo e destas embarcações, a velocidade que atingem e o seu comportamento é verdadeiramente magnífico. Acho que todos estavam encantados com esta largada, com centenas de pessoas nos barcos, milhares nas margens e um dia fantástico", afirmou, citado em comunicado de imprensa da prova.A Volvo Ocean Race é a maior competição de vela oceânica do mundo. Esta edição, que partiu de Alicante (Espanha), em 22 de outubro, tem chegada prevista para Haia (Holanda), a 30 de junho de 2018, depois de 11 etapas em 12 países, com um total de 83.400 quilómetros (45.000 milhas náuticas).