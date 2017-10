O Benfica foi ao norte derrotar a Académica de São Mamede por 3-0, com os parciais de 25-22, 25-21 e 25-18, sendo esta a segunda vitória dos encarnados no Campeonato Nacional, depois do triunfo há uma semana em casa diante do Vitória de Guimarães. Na jornada inaugural, os campeões nacionais foram batidos pelo Sporting.Os leões, por sua vez, jogam ainda esta tarde (18h00) no pavilhão João Rocha diante do Sporting das Caldas.