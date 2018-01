É com muita pouca margem de erro que o Benfica pode encarar hoje o importante duelo frente ao Steaua Bucareste, a contar para a 2ª mão dos oitavos-de-final da Challenge Cup. Depois da vitória na Roménia mas pela margem mínima (3-2), as águias precisam de ter máxima atenção a um adversário que pode criar problemas no Pavilhão da Luz.

"A equipa do Steaua é fortíssima, principalmente a nível do serviço e do ataque. Na primeira mão, a nossa equipa teve o mérito de jogar muito bem e de obrigar a que essa arma poderosa do Steaua não funcionasse tão bem, porque ao estarmos a jogar a um alto nível, eles ainda quiseram forçar mais e erraram bastante. Isto significa que temos de estar preparados para jogar ainda melhor do que jogámos lá para vencer esta eliminatória", avisou o treinador José Jardim à BTV, pedindo ainda um forte apoio dos adeptos encarnados: "São fundamentais, ainda para mais porque vão ter a oportunidade de constatar que vamos jogar contra uma equipa muito forte. O facto de termos vencido na primeira mão dá-nos confiança, mas não dá mais do que isso. Vamos entrar neste jogo para ganhar", disse Jardim.

O campeão nacional Benfica procura assegurar a sua terceira presença nos quartos-de-final nas últimas quatro edições desta competição. Em 2014/15, as águias conseguiram chegar à final, mas foram derrotadas pelos sérvios do Vojvodina Novi Sad. Na temporada transata, os encarnados caíram precisamente nesta fase da prova, ao serem batidos pelos franceses do Chaumont. Se seguir em frente, o Benfica já sabe que terá os italianos do Ravenna como adversários. "É uma prova que tem grandes equipas, e pensar muito na final é gastar energia desnecessariamente. Temos é de pensar em ganhar aos romenos", disse Vinhedo à Lusa, uma mensagem partilhada pelo seu colega Flávio Soares (Zelão). "Além de terem um bloco bastante formado, têm também um serviço bastante agressivo", observou à BTV. Romenos sem medo Do lado do Steaua Bucareste reina a confiança. "Queremos dar a volta à eliminatória e dar seguimento à nossa caminhada europeia. Não temos nada a perder e queremos surpreender", disse o treinador Bogdan Tanase, ao site oficial dos romenos.

Autor: Diogo Jesus