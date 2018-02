Continuar a ler

Ao nosso jornal, o advogado da Ac. São Mamede, Carlos Rocha, acusa a Federação de ter dois pesos e duas medidas. "O referido jogador não estava mal inscrito, porque tem sido prática esta situação em outros clubes, a de não estar certificada a inscrição logo no início da competição. Se estava mal inscrito, outros há na mesma situação."



A equipa visada, refere ainda o seu representante, exige a "anulação do castigo" e "se considerar ter sido prejudicada, reclamará eventual indemnização".

Na altura em que foi castigada com as quatro derrotas por 3-0, a Ac. São Mamede registava duas vitórias, frente a Esmoriz e Leixões, e duas derrotas, contra Benfica e Sp. Espinho. Esta penalização atirou a equipa para o último lugar da tabela, onde ainda se encontra, quando faltam duas jornadas para o final da 1ª fase.



Esta situação levou à demissão do então treinador, Alexandre Afonso. Depois disso, a equipa já mudou de técnico outra vez.



O dia 6 deste mês deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto uma ação movida pela Associação Académica de São Mamede contra a Federação Portuguesa de Voleibol (FPV), e tendo como contra-interessados os restante 11 clubes do Campeonato Nacional da 1ª Divisão: Benfica, Sporting, Sp. Espinho, Fonte do Bastardo, V. Guimarães, Volei Clube de Viana, Sp. Caldas, Esmoriz, Clube Kairós, Castelo da Maia e Leixões.Em causa está o castigo imposto à equipa do norte – quatro derrotas por 3-0 no início do campeonato – por alegada má inscrição de um jogador, o distribuidor Tomás Guerra.

Autor: Ana Paula Marques