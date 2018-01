Continuar a ler

Poderão ser feitos donativos para o seguinte IBAN: PT50 0007 000000 3580 28650 23.



"O AVC Famalicão apela a todos os intervenientes neste fim-de-semana solidário um contributo positivo, marcando presença nos jogos e promovendo esta recolha de bens alimentares, brinquedos e produtos de higiene destinados à Associação Amigos da Dianinha. Vamos mostrar que o desporto pode estar sempre de mãos dadas com a solidariedade!", apelou o clube em comunicado.

O AVC Famalicão vai organizar um fim-de-semana solidário, no qual irá recolher bens alimentares, brinquedos e produtos de higiéne que revertem a favor da Associação Amigos da Dianinha, que ajuda crianças com cancro.Pode contribuir durante os seguintes jogos: AVC Famalicão-Clube K (sábado, às 17 horas), AVC Famalicão-Leixões SC (domingo, às 15 horas) e AVC Famalicão vs ADC Caldinhas (domingo, às 15 horas)