O jogo de amanhã com o 7º classificado segue-se à vitória dos leões no dérbi na Luz. "Estamos confiantes, motivados e queremos demonstrar a óptima fase que a equipa está a viver", disse ao site do clube leonino o jovem Lourenço Martins.



A 19ª jornada arranca este sábado, com o Benfica a deslocar-se ao reduto do Esmoriz (9º) – "quem tem o objetivo de ganhar levanta sempre a cabeça", disse José Jardim à BTV –, o Sp. Espinho (3º) a defrontar a Ac. S. Mamede (13º), já a Fonte do Bastardo (4º) tem confronto mais complicado diante do Castelo. O jogo de amanhã com o 7º classificado segue-se à vitória dos leões no dérbi na Luz. "Estamos confiantes, motivados e queremos demonstrar a óptima fase que a equipa está a viver", disse ao site do clube leonino o jovem Lourenço Martins.

Confusão de Bas Dost com Ristovki vira promoção a jogo de voleibol do Sporting

Uma conversa mais acesa entre Bas Dost e Stefan Ristovski, avançado e defesa-direito do Sporting, sob o olhar de Jorge Jesus, no jogo da Taça de Portugal entre o Cova de Piedade e o Sporting, foi aproveitada para publicitar o jogo de voleibol de domingo no Pavilhão João Rocha, com o Leixões.O clube de Alvalade legendou uma conversa fictícia entre os jogadores, com Bas Dost a impor ao companheiro a ida ao pavilhão para apoiar os colegas do voleibol. "O pavilhão ainda é longe", refere Ristovski, ao que o holandês, meio ‘zangado’, responde, apontado com o dedo numa direção: "É longe! É aqui ao lado, não sejas assim".