A segunda meia-final realiza-se no mesmo dia, pelas 18 horas, com o Sporting de Espinho, que venceu pela 11.ª e última vez a Taça de Portugal em 2007/08, a medir forças conta o vencedor de 2012/13.O Benfica, líder 100 por cento vitorioso do campeonato nacional, é o favorito ao triunfo, sendo que, se chegar à final de 12 de março, reedita a final de 2014/15 (3-0 ao Sporting de Espinho) ou a de 2015/16 (3-1 ao Fonte Bastardo).A final realiza-se às 14 horas, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, palco da final four.