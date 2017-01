O Benfica apurou-se este sábado para as meias-finais da Taça de Portugal, prova na qual é o detentor do troféu. As águias, a jogarem em casa, não tiveram dificuldades para baterem o VC Viana, também da 1ª Divisão, por 3-0, com os parciais de 25-14, 25-17 e 25-17.Os restantes jogos dos quartos-de-final disputam-se a 12 de fevereiro (Sp. Espinho-Ac. Espinho e Castelo da Maia-Esmoriz) e a 22 de fevereiro (Sp. Caldas-Fonte do Bastardo).

Autor: Ana Paula Marques