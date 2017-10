O Benfica alcançou este domingo mais uma vitória no norte do país, ao bater em Viana do Castelo, o Volei Clube de Viana por 3-0, com os parciais de 25-17, 28-26 e 25-13.Trata-se da terceira vitória, em quatro jornadas, do campeão nacional.

Autor: Ana Paula Marques