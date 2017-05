O treinador José Jardim renovou contrato com o Benfica. "Mais uma vez estaremos juntos na próxima época, cujo objetivo é engrandecer o voleibol do Sport Lisboa e Benfica", afirmou o técnico dos encarnados, que esta época conquistou o seu sétimo título de campeão nacional, numa pequena mensagem divulgada esta quarta-feira nas redes sociais do clube.