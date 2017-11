O Benfica recebeu e venceu este sábado o Leixões por 3-0, com os parciais de 25-16, 25-12 e 25-21.Os campeões nacionais conquistaram a sua 10 vitória em 11 jogos, somando 30 pontos e mantendo-se na liderança do campeonato.Destaque para a estreia de Fred Winters com a camisola do Benfica, que na próxima quarta-feira recebe os romenos do ACS Volei Municipal Zalau, na 2.ª eliminatória da Challenge Cup.