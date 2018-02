Continuar a ler

Em Alvalade mora o líder, que não quer deixar escapar qualquer ponto na luta pelo 1º posto. Os leões defrontam o VC Viana, que tem como objetivo a manutenção e... precisa naturalmente de pontos. "Vai ser um jogo importante para nos mantermos na liderança, mas encarando este jogo com o máximo respeito pelo Viana, até porque é uma equipa que tem vindo a fazer bons resultados e precisa de pontos ", disse o técnico leonino Hugo Silva ao site do clube.



Sem qualquer margem de erro se quiser continuar a lutar pelo 1.º lugar da fase regular, o Benfica desloca-se este sábado ao pavilhão do Vitória de Guimarães, em duelo da 22.ª jornada do campeonato nacional.Apesar de encontrar do outro lado uma equipa jovem e menos forte do que noutros anos, Tiago Violas, distribuidor das águias, tem muito respeito por um adversário que já representou. "O Vitória está um pouco abaixo do que nos tem habituado. É um histórico do voleibol e está a precisar de pontos, mas nós temos a obrigação de trazer os três pontos", assegurou à BTV.