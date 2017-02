O Castelo da Maia venceu (3-2) o Esmoriz no segundo jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal e juntou-se ao Benfica na 'final four' da competição, que se realiza a 12 e 13 de março, em Gondomar.Depois dos encarnados terem afastado sem problemas o VC Viana (3-0) a 7 de janeiro, os maiatos tiveram muitas dificuldades para selar o apuramento, triunfando apenas na 'negra', com os parciais de 25-19, 25-17, 25-27, 13-25 e 15-13.Sporting de Espinho-Académica de Espinho e Sporting das Caldas-Fonte do Bastardo são os outros jogos dos quartos-de-final da Taça, estando agendados apenas para 22 de fevereiro.