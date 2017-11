O AVC Famalicão perdeu esta quarta-feira em casa por 3-0 com as espanholas do Minis de Arlui, de Logronho, em jogo da primeira mão da segunda ronda de apuramento da Challenge Cup feminina.O jogo, disputado no pavilhão municipal das Lameiras, em Vila Nova de Famalicão, ficou resolvido, com os parciais de 25-20, 25-19 e 25-20, em 79 minutos.A qualificação das minhotas fica francamente difícil, já que terão de recuperar a desvantagem no pavilhão das líderes da liga espanhola, a 30 de novembro, no Palácio dos Desportos de Logronho.

Autor: Lusa